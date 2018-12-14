Logar kuyusuna düşen eşek operasyonla kurtarıldı

Çorum'da kapağı çalınan logar kuyusuna düşen eşek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söğüevler Sokağındaki boş arazide bulunan logar kuyusuna eşek düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eşeğin düştüğü kuyuda sıkıştığını gören ekipler, olay yerine Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler, eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Her üç birimin yaptığı koordineli çalışma sonucu iş makinesi ile kuyunun ağzı genişletilerek eşek bulunduğu yerden kurtarıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı muayenede eşeğin ön ayaklarında yaralanmalar olduğu tespit edildi. Yaraları temizlenerek tedavisi yapılan eşek hayvan barınağına götürüldü.