İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Çorum’un İskilip ilçesinde bir binada mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Çorum'un İskilip ilçesinde bir binada mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, İskilip Cezaevi lojmanlarına giren bir güvercin mahsur kaldı. Bina boşluğundaki güvercini kurtarmak için çabalayan apartman sakinleri başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Lojmanlara gelen itfaiye ekipleri güvercini bulunduğu yerden alarak kurtardı.


İtfaiye ekipleri güvercini doğaya saldıktan sonra lojmanlardan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.