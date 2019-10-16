İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu

Çorum’da bir lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.

Çorum'da bir lokantanın mutfak kısmında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi 8'inci sokakta bulunan lokantanın mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark eden sanayi esnafı, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.