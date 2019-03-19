LPG tankından eroin çıktı

Çorum'un Alaca ilçesinde narkotik polisinin yaptığı operasyonda LPG tankına gizlenmiş 5 kilo 815 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir aracı takibe alan narkotimler ilçe girişinde şüpheli aracı kontrollü bir şekilde durdurdu. Otomobilde bulunan Y.K. ve F.Y. adlı şüphelileri kimlik kontrolünden geçirdi. Şahısların yapılan üst aramasında F.Y. adlı şahsın üzerinde Ş.A. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik çıkması üzerine narkotimler zanlıları gözaltına aldı.

'Sahte kimlikle yakalandı'

F.Y. adlı zanlının kimlik bilgilerini yeniden sorgulayan polisler şahsın gerçek isminin A.D. olduğu ve 'hakaret, basit yaralama ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından arandığını tespit etti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan karar doğrultusunda dedektör köpeğiyle yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan LPG tankı içerisine gizlenmiş 27 parça halinde 5 kilo 815 gram maddesi ele geçirildi.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen Y.K. ve A.D., tutuklanarak Sungurlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.