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Mahsur kalan diyaliz hastasının yardımına jandarma yetişti

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastasının yardımına jandarma ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şaphane köyünde yaşayan bir diyaliz hastasının içinde bulunduğu araç Kayıbeli mevki'inde kara saplandı. Aracın zincirlerinin de kırılması ile yola devam edemeyen hasta yakınları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi. Jandarma ekipleri mahsur kalan diyaliz hastasını araçlarına alarak hastaneye götürdü.

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