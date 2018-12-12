Makine sanayinde Ar-Ge ve Yenilik için işbirliği buluşması

Çorum Yatırım Destek Ofisi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta makine sektörü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren işletme temsilcileri, Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, OKA temsilcileri ve ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı.

OKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı İ. Ethem Şahin ve Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, makine imalatı sektörünün genel durumu, sektördeki gelişmeler ve işbirliği fırsatları üzerine sunum gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin OKA'dan yapılan açıklama da, “İlerleyen tarihlerde farklı konu başlıkları kapsamında devam ettirilecek olan bu ilk etkinlikte Organize Sanayi Bölgesi veya Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belgeli Ar-Ge merkezine sahip olmak, belge olmaksızın halihazırda Ar-Ge faaliyetleri yürütmek veya Ar-Ge merkezi kurma potansiyeli bulunmak, orta veya yüksek katma değerli imalat gerçekleştirmekşartlarından en az birisini sağlayan işletmeleri bir araya getirmek ve birbirleriyle tanıştırmak amaçlanırken, etkinlikte ayrıca bölgedeki makine üreticilerini gruplandırarak hangi alt alanlarda işbirliği ve uzmanlaşma olabileceğide değerlendirildi. “TR 83 Bölgesi Makine Sektörü ve İlgili Üreticiler Tanışma ve İşbirliği Fırsatlarını Değerlendirme Buluşması” sektörün gelişimi ve işbirliği fırsatları için yol haritasının belirlenmesi, firma temsilcilerinin görüş ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi” ifadelerine yer verildi.