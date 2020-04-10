Maskeli soyguncular polisten kaçamadı

Çorum'da yüzleri maskeli ve ellerinde kuru sıkı tabancalarla girdikleri evden 4 bin lira gasp ederek kayıplara karışan 1'i yabancı uyruklu kadın 3 kişi polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, 8 Mart'ta Gülabibey Mahhallesi nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamidiye 1. Sokak'ta oturan Roya Majet(31) isimli yabancı uyruklu kadın çocukları ve erkek arkadaşı Ö.A.M.(24)' ile evinde oturdukları esnada yüzleri maskeli ve silahlı 2 şahıs eve girdi. Soyguncular ellerindeki silahlarla Majet ve evde bulunanları korkutarak evdekileri bir odaya tarafından evde bulunan 4 bin lirayı gasp etti. Olayın ardından Majet, polisi arayarak yardım istedi. Zanlıların Türkçe konuştuklarını anlatan Majet şikayetçi oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Soyguncuların yakalanması için soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri şüphelilerin 10 kilometrelik kaçış güzergahında 29 adet kameranın titizlikle inceledi. Yapılan incelemeler sonunda gasp olayını gerçekleştiren M. D.(24), O.Ö.(19) olayda kullandıkları 2 kuru sıkı tabanca, parası gasp edilen kadının arkadaşı olduğu ve olayı planladığı öğrenilen yabancı uyruklu Aeh A.M.(29) Cinayet Büro Amirliği Ekipleri'nce kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.