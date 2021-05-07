Maskesine gizlediği esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı

Çorum'da maskesinin altına uyuşturucu madde gizlediği tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 'tam kapanma' uygulaması kapsamında denetim gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, sokağa çıkma kısıtlamasını yaya olarak dolaşarak ihlal eden bir kişiyi durdurdu. Zanlının korona virüs salgını nedeniyle taktığı maskedeki şekil bozukluğundan şüphelenen polis, maskenin altına gizlenmiş fişek halinde esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.