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Mazbatasını alan Ocaklı görevine başladı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Boğazkale Belediye Başkanı seçilen Mesut Ocaklı mazbatasını alarak görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Boğazkale Belediye Başkanı seçilen Mesut Ocaklı mazbatasını alarak görevine başladı.


Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı bugün sabah saat 09.00'da MHP Boğazkale İlçe Başkanı Ali Oran ile birlikte İlçe Seçim kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı.


Daha sonra kalabalık bir grup ile Boğazkale Belediye'sine geçen Ocaklı, Başkanlık koltuğuna oturdu. Boğazkale halkı için var gücüyle çalışacağını ifade eden Ocaklı, "Halkımızın güvenini boşa çıkarmayıp, daha yaşanabilir bir Boğazkale için ekibimle birlikte var gücümle çalışacağım" dedi.

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