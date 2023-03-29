MEB daire başkanı Arhan, okulları inceledi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serdar Arhan, Sungurlu'ya gelerek okullarda incelemelerde bulundu.

Serdar Arhan beraberinde Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Şerif Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci ile birlikte okul ziyaretlerinde bulundu.

İlçeye bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz ilkokulu Ortaokulu ile Sungurlu Yavuz Selim İlkokulu ve Şehit İlhan Çaylan Anaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Arhan, Okul müdürlerinden okulları hakkında genel bilgiler aldı.