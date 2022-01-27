Mecitözü'nde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesinde yem bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Mecitözü Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yaptığı ortak çalışma kapsamında doğaya bırakılan yemler sayesinde sokak ve yaban hayvanları doğal yaşam alanlarında beslenme fırsatı buluyor.

Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, zorlu kış şartlarında arazideki yaban hayvanlarının beslenmesinde problemler oluşabildiğini yada habitatlarını değiştirerek olumsuzluklarla karşı karşıya gelebildiklerinin belirterek, “Yaban hayvanlarımızın bu olumsuzluklardan etkilenmemesi aynı zamanda yaban hayatının devamı ve hayvanlarımızın bulundukları habitatlarda beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla doğaya yem bırakıyoruz. Yemleme çalışmalarında verdikleri destekten dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ederim” dedi.

Açıklamanın ardından Kaymakam Atış, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler ve ekipler doğaya yem bıraktılar.