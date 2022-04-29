Mecitözü'nde yangın

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çorum'un Mecitözü ilçesi Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. İsimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan C.K. ve eşi Ş. K., durumu fark edince kendilerini dışarı atarak itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift ahırda bulunan hayvanlarını da dışarı çıkardı.

Yangın Mecitözü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen C.K. ve Ş.K. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi.