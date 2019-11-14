Meslek lisesi öğrencilerine “Etkili Sunum Teknikleri” eğitimi

ÇORUM (İHA) – Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), “Mesleki ve Teknik Eğitim” teması kapsamında Çorum'da meslek lisesi öğrencilerine yönelik “Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi” düzenliyor.

OKA, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzgören Akademi işbirliği ile TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitim 50 kişilik öğrenci grubunun katılımıyla 14 Kasım 2018 tarihinde başlamış olup, 2 gün boyunca devam edecek. Eğitim İzgören Akademi Eğitmeni Şehnaz Dereli tarafından verilirken; eğitimde kişisel ve profesyonel hayatta önemli bir yer tutan iletişim becerileri ve sunum teknikleri, sözel-yazılı ifade, anlamlı beden dili ve teknolojik görsel- işitsel araçların desteği ile izleyicileri kendinden emin, saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmek, yönlendirmek veya etkilemek konuları üzerinde duruluyor.

Eğitimde ayrıca teorik bilgilendirmelere ek olarak öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirebilecekleri uygulama seansları da düzenlenecek.