Mesleki ve teknik eğitim masaya yatırıldı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, çıraklık eğitiminde bu yıl ilk kayıtın 9 sınıfa kayıt oranlarında yüzde 62'nin üzerine çıktıklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde “Mesleki Eğitim Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda meslek liselerinin yaşadıkları sorunlar ve çözüm çözüm önerilerinin yanı sıra hem yerel hem de merkezi düzeyde alınabilecek tedbirlerin masaya yatırıldı.

2023 eğitim vizyonu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitime önem verdiklerinin altını çizen Akgül, Ahi Evran Veli'nin kurduğu Ahilik sisteminin mesleki ve teknik eğitimin temelini oluşturduğunu söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi noktasında köklü değişikliklere imza atıldığını vurgulayan Akgül, yapılan yasal düzenlemelerle meslek lisesi mezunlarına “teknisyen” unvanı verildiğini, yaygın eğitim kurulu olarak faaliyetlerini sürdüren mesleki eğitim merkezlerinin ortaöğretim kurumu olarak yeniden yapılandığını ve çıraklı eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığına dikkat çekti. Akgül, zorunlu eğitim kapsamına alınan çıraklı eğitime büyük bir talebin olduğunu hatırlatarak, ilk kayıt oranında yüzde 62 seviyesinin üzerine çıktıklarını bildirdi.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anlatan Akgül, yeni düzenlemeyle artık mesleki eğitim merkezlerinin “Özel eğitim merkezleri” olarak açılabileceğini sözlerine ekledi.

“Kızlarımızın çobanlarla evlenmemesiyle çoban sıkıntısı başladı ve ciddi sıkıntı haline geldi”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Türkiye'de sıkıntı çektikleri alanlardan bir tanesinin çoban sıkıntısı olduğunu belirterek, “Başlangıçta kızlarımızın çobanlarla evlenmemesiyle başladı ve sıkıntı haline geldi” dedi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak 10 yıl içerisinde yaklaşık 700'den fazla proje gerçekleştirdik ve 300 milyon lira hibe kullandırma fırsatlarının olduğunu belirtti.

Türkiye'de 26 kalkınma ajansının bulunduğunu, OKA olarak 4 ilde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Özen, “Her yıl ya da 2 yılda bir kaynaklarımızı biriktirerek mali destek programlarına çıkıyoruz. Mali destek programına çıktığımız zamanlarda yönetim kurulu bazı projeleri destekleme kararı alıyor. Her yılın temasını bakanlıkla koordineli bir şekilde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte belirliyoruz. 2019-2020 yıllarında ajansımız çalışma alanlarını turizm altyapısı, mesleki eğitim altyapısı ve kırsal kalkınma, tarımsal dönüşüm olmak üzere 3 temaya belirledi. Bu 3 tema çerçevesinde yaklaşık 34 milyon TL'yi sözleşmeye bağladık” dedi.

KOBİ'lerle ilgili projelerde Çorum'un çok iyi projeler çıkardığını belirten Özen, “KOBİ mali destek programı uyguladığımız zaman Çorum ya 1'inci ya da 2'nci oluyor. En fazla proje kazanan ilimiz. Bu uygulama kapsamında 200 proje destekledik ve 50 milyon liralık hibe kullandık. Çorum KOBİ programlarında çok başarılı. Bu yıl mesleki eğitim alt yapısı ve kırsal dönüşüm temalarını yeni belirledik. İlk defa çalışıyoruz bu alanda. Mesleki eğitim alt yapısında 25 proje ile sözleşme imzalandı. 6 milyon liralık kaynağı bu projelere tahsis ettik. Çok güzel projeler sunuldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sıkıntı çektikleri alanlardan bir tanesinin çoban sıkıntısı olduğunu kaydeden Özen, “Başlangıçta kızlarımızın çobanlarla evlenmemesiyle başladı ve ciddi sıkıntı haline geldi. Mesleki eğitimden mezun elemanlara bir zamanlar ara eleman denirdi. Biz buna karşı çıktık. Ara eleman aranan elemana çevirdiler. Çocuklarımızın aranan eleman haline geldikleri zaman kıymetleri artacak” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Çorum'un mesleki, ticari ve sanayi anlamında rüştünü ispat ederek Türkiye'de örnek gösterilen bir il haline geldiğini söyledi. Çorum'da 36 mesleki eğitim kurumunda 7 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Sarı, "Bu evlatlarımız gerek ilimizin gerek ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasında, gelişmesinde, kalkınmasında iş gücü piyasasına ciddi emekleri ve katkıları olan gençlerimiz. Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine bugünki çocuklarımızla ulaşacağız. Türkiye'de eğitim anlamında ciddi bir yatırım var. 2019 yılı bütçesine baktığımızda en büyük payı milli eğitim kullanıyor. Devletin asli görevi eğitimdir. Adalet, sağlık ve güvenlikte vardır ancak bunlar eğitime bağlıdır. Sağlıklı bir eğitim, geleceği planlayan bir eğitim yapıldığında ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasının önünde hiçbir engel yok. Şuanda savunma sanayinin yüzde 67'sini, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisinde olmamızda eğitim sisteminin büyük bir katkısı var. Gönlümüz her öğrencinin iyi bir üniversiteye gitmesini arzu ediyor ancak ülkenin kalkınmasına, huzuruna, refahına barışına katkı sağlayacak elinden ve dilinden zarar gelmeyen bireyler yetiştirmek. Bizim esas gayemiz budur" şeklinde konuştu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, il müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler katıldı.