Mete Yarar'dan Selçuk Bayraktar'a yapılan saldırılara tepki

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Selçuk Bayraktar'a yönelik saldırılara tepki göstererek, “Azerbaycan ordusu 44 günlük savaşta büyük hizmetlerinden dolayı Selçuk beye devlet madalyası verdiler. 2016'dan beri Türkiye'de binlerce terörist öldürülmüş. Bunun yüzde 90'ı TB 2 tarafından vuruldu. 4-5 yıldır terörle mücadelede TB 2 kullanılıyor. 44 günlük savaş için madalya verdik. 4-5 yıldır bu ülkedeki her terör olayında TB2 kullanılıyor hadi madalya verin bakayım bu ülkede meclisten. Hadi verin. Çıkartın. Çıkartabiliyor musunuz, çıkartamazsınız. Teklif bile edemezsiniz. Çünkü damgayı yedi. Neydi damga cumhurbaşkanı damadı” dedi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Günleri ve Kitap Fuarı'na katılan Güvenlik Politikaları uzmanı Mete Yarar, Çorumlularla söyleşide bir araya geldi. Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Yarar, Selçuk Bayraktar'a yönelik saldırılara da sert tepki gösterdi. "Tarihi bilmediğimiz için tarih üzerinden kavga edildiğini" belirten Yarar, “Tarihi öğrenirsiniz ders çıkartırsınız. Tarih üzerinden hesaplaşıyoruz. 1940'lı yıllarda Türkiye'deki önemli savunma sanayindeki fabrikaların birçoğu ya havaya uçmuş yada destek alamadıkları için bir çoğu kapanmış. Nasıl olmuş bu diye sorduk mu? Kızdık mı? Hem de Enver Paşa'nın kardeşi Azerbaycan Fatihi Nuri Kıllıgil hem de onun fabrikası kapanıyor. Böyle bir şey olsa ne olur? O zaman toplum neredeydi. Oraya gelen insanları çoğu Kurtuluş Savaşı'nda değil miydi? Silahın önemini bilmiyorlar mıydı. Hepsi biliyordu vatanseverdi.

Herkese soruyorum günde üç tefrisat Selçuk Bayraktar'a saydırıyorlar. Sesimiz çıkıyor mu? Öte yandan Ukrayna'dan geliyorlar adama madalya takıyorlar. Azerbaycan'dan geliyorlar madalya takıyorlar. Başka bir bir ülke bu adam bu dönemin en büyük keşfini yaptı diyorlar. Peki biz, içimizden çıkan en önemli adama küfür edilirken ne yapıyoruz? Hikaye böyle başlıyor. Sustuğunuz müddetçe sizden daha fazla konuşan her zaman haklı olur. Bir kavram var. Kavga etmediğiniz hiçbir şey sizden değildir, emanet verilmez. Yumruklaşmadan bahsetmiyorum mücadeleden bahsetmiyorum. Vatan için mücadele etmiyorsanız, çocuğunuz için, hayatınız için, diliniz için mücadele etmiyorsanız bunların hepsi emanettir. Sizden daha iiyi kavga eden birisi gelir alır bunları” dedi.

“Selçuk Bayraktar'a madalya vermeyi teklif bile edemeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olduğu için Selçuk Bayraktar'ın damga yediğini anlatan Yarar, “Azerbaycan ordusu 44 günlük savaşta büyük hizmetlerinden dolayı Selçuk beye devlet madalyası verdiler. 2016'dan beri Türkiye'de 35 bin terörist öldürülmüş. Bunun yüzde 90'ı TB 2 tarafından vuruldu. 4-5 yıldır terörle mücadelede TB 2 kullanılıyor. 44 günlük savaş için madalya verdik. 4-5 yıldır bu ülkedeki her terör olayında TB2 kullanılıyor hadi madalya verin bakayım bu ülkede meclisten. Hadi verin. Çıkartın. Çıkartabiliyor musunuz, çıkartamazsınız. Teklif bile edemezsiniz. Çünkü damgayı yedi. Neydi damga cumhurbaşkanı damadı. Bu adam 2016 yılında her şeyi bitirmişti. 2016 yılına gelindiğinde fabrikası, TB 2'si hepsi üretilmişti. Daha damat değildi. Damat olsa ne olacak. Allah herkese böyle hayırlı damat versin. Neyin kavgasını yapıyoruz. Öbür taraftan bir tanesi Uğur Mumcu bu ülkenin en aydın insanlarından birisiydi. Neymiş sevemeyiz efendim solcu. Necip Hablemitoğlu, söylediklerinin hepsi çıkıyor. Barış Manço Sevmeyiz onu. Niye ülkücü o. Cem Karaca'yı sevmeyiz. Niye solcu. Bizi öyle bir yere getirdiler ki biz tarihle hesaplaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Terörle mücadele harcanan para 2 trilyon dolar”

Türkiye'nin terörle mücadelede 30 bine yakın insanını kaybettiğini hatırlatan Bir savaştan daha fazla insanımızı terörle mücadele de kaybettik. 1984 yılında başlayan bugüne gelinen süreç içerisinde hala da şehit vermeye devam ediyoruz. Bunun bir tarafı insani kayıplarımız bir tarafı da maddi kayıplarımız. Bir rakam açıklamak istiyorum. Bu rakamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ciddi bir çalışma yaparak sonlandırdı. 1984 yılından beri bu ülkenin terör mücadele diğer onun oluşturduğu diğer maddi zararların toplamı 2 trilyon dolar. Rakamı bir daha söylüyorum 2 trilyon dolar. Türkiye'nin dış borcunun 450 milyar dolar olduğunu düşünürseniz geriye kalan 1.5 trilyon dolarla neler yapılabileceğini düşünün. Bu paranın tamamını Türkiye'nin farklı kanallarına aktarabilmiş olsaydık Türkiye şu anda neredeydi. Bu olaya sadece terör diye bakarak bu işi anlayamayız. Bu işin içerisinde Türkiye'nin kaynaklarını tüketecek, Türkiye'nin başka yöne kafasını çevirmeye müsaade etmeyecek oyun kurdular ve tezgahladılar. Bu sadece bizim için değil. Büyüme potansiyeli olan bütün ülkeler için geçerli. Bu Libya için geçerliydi. Bu zamanında Irak için geçerliydi. Bu Venezuela için de geçerli. Kim kafasını kaldırmak istiyorsa kendisine bela edilen terörle uğraşmak zorunda kaldı" dedi.

“Bu yıl itibariyle ilk defa terör örgütü PKK, Kuzey Irak'ta bitirilme noktasına geldi”

Bu yıl itibariyle ilk defa terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bitirilme noktasına geldiğine dikkat çeken Yarar, şunları kaydetti:

“Terörle mücadeleyi bazen basitleştiriyoruz. Diyoruz ki Türkiye baş ediyor. Evet Türkiye terörle mücadele de baş ediyor. Türkiye'nin terörle mücadele de başarısız olduğunu söylemek mümkün değil. En yokluk olan dönemde bile Türkiye mücadele etti. Ancak mücadelenin süresi uzadıkça elinizdeki kaynakları da tüketmeye başlıyorsunuz. Bu yıl itibariyle ilk defa terör örgütü PKK, Kuzey Irak'ta bitirilme noktasına geldi. Geçmişte terör örgütünün elemanları bitirilirdi. Daha önce sınır ötesi operasyonlarda terör örgütünün depoları temizlenirdi. Teröristler temizlendi. Ama 3 ay sonra, 6 ay sonra geri döndü. Ama teröristler eski yerlerine geri döndü. Ama ilk defa bu sefer kalıcı olarak üzerine gidilerek PKK terör örgütünün tarihten silinebileceği bir noktaya geldi. Bugün Türkiye içerisinde terör örgütü üyelerinin toplamı 200 rakamının hatta 170 rakamının altına indi. Bu rakam örgütün 1984 yılında kurulduğu rakamlarla aynı rakam. Terörle mücadele konusunu Türkiye hallederse bugün ki kaynakları da doğru kullanarak daha güzel şeyler yapabilir.”

“Türkiye'nin kendi bütçesine katabileceği en önemli yatırım enerji”

Enerjinin öneminin altını çizen Yarar, “Türkiye her yıl yurt dışında 80 milyar dolarlık doğalgaz ve petrol alıyor. Eğer Türkiye doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına daha fazla yatırım yaparsa hangi ülkeye benzer biliyor musunuz? Norveç. Norveç'in yıllık kişi başı 90 bin dolar geliri var. Biz bu rakama ulaşabilir miyiz? Yalnızca 3 senelik bir çalışa ile Türkiye 580 milyar metreküplük bir doğalgaz buldu. Eğer aynı şekilde giderse Türkiye kendi ihtiyacını karşıladığı gibi başka ülkelerin ihtiyacını da karşılayacak potansiyele ulaşacak. Terörün bittiğini düşünün, Türkiye'nin doğalgaz ve petrol için 80 milyar dolar ödemediğini düşünün bu ülke 5 yıl içerisinde Avrupa'da ki standartlara doğru gelmeye başlayacak. Bu kaynaklar ülkenin bütçesine girmeye başlayacak. Türkiye'nin kendi bütçesine katabileceği en önemli yatırım enerji. 10 yıldır bunun meyvelerinin eke eke buraya geldi Karadeniz doğalgazı bunun bir sonucu. 10 yıldır bu alanda çalışma yapıldı. Bugün Türkiye'nin kavgası yanlış anlamayın AK Parti, İyi Parti veya Cumhur ittifakı, Millet ittifakı değil. Olaya böyle bakmıyorum. Bu ülkenin geleceği ile ilgili. Çocuklarımız hangi şartlarda okuyacak, çocukların milli geliri 9 bin dolar mı olacak 40 bin dolar seviyelerine mi gelecek. Bunun mücadelesi veriliyor. O zaman bunun yorumu da doğru yapmamız gerekiyor. Bu ülke terörü bitirmeden asli sorunlarına dönemez. Bunun içinde tüm kurumlarıyla ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Bir strateji var ve adım adım ilerliyoruz. Terör bittiğinde neler yapılacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

“170'e yakın bombalı eylem engellendi”

170'e yakın bombalı eylemin engellendiğini açıklayan Yarar, “Geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanımızla görüştük. Dedi ki 170'e yakın bombalı eylemi engelledik. Türkiye'nin şuanda yaptığı şey daha önce bizim için oyun kuranların oyunlarını bozmayı öğrendik. Şimdi kendimiz oyun kurmayı öğreniyoruz. Türkiye ne zaman 10 bin dolar, 11 bin dolar seviyesine geliyor muhakkak başımıza bir bela geliyor. 7 bin dolar aşağı iniyoruz. 12 bin bandını geçersek Türkiye'nin ilk gideceği yer 20 bin bandı. Bunun için terörle mücadele, dış politikada istikrarlı bir politika oluşturmak zorundayız. İnanılmaz bir yerdeyiz. Türkiye bu dönemi iyi atlatırsa gidebileceği yer çok iyi bir yer” ifadelerini kullandı.

Yarar, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.