İhlas Haber Ajansı

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Metruk binadaki yangın paniğe sebep oldu

Çorum’da bir metruk binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorum'da bir metruk binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, il merkezi Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 2. Sokak'ta bulunan bir metruk binanın bodrum katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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