Metruk evdeki yangını devriye atan polisler fark etti

Çorum'da metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ata 36. Sokak üzerinde bulunan metruk bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye attıkları sırada yangını gören polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.