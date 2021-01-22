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MHP Çorum İl Teşkilatı yeni hizmet binasına taşınacak

Milliyetçi Hareket Partisi yeni hizmet binasına taşınmak için gün sayıyor.

5 katlı, yaklaşık 1400 metrekare kullanım alanına sahip olan binada hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.


İçerisinde İl ve Merkez İlçe yönetim birimleri, Taşra teşkilatı birimleri, toplantı ve konferans salonu, yemekhane, kütüphane, kafeterya ve mescitlerin yer alan bina tam anlamıyla bir siyaset ve kaynaşma merkezi olarak hizmet verecek.


Binanın tadilat ve donatımının milliyetçi ülkücü harekete gönül vermiş dava arkadaşların maddi ve manevi destekleri ile karşılandığını kaydeden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, "Türk dünyasının bilge lideri, Genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in onayları ile başlatmış olduğumuz çalışmalar, pandemi süreci nedeniyle aksaklıklara uğrasa da çalışmalarımızda sona gelmiş bulunuyoruz. Bismillah diyerek tekrardan başlattığımız çalışmalar üç ay gibi kısa bir sürede planlanıp bitme aşamasına gelmiştir. Bu kutlu hizmette desteği olan ve destek olmak için bekleyen tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ülkücü hareketin yarını için bugün yapılan küçük fedakarlıklar, gelecek için atılan büyük adımlar olarak ortak hafızamızda kalıcı bir yer edinecektir" dedi.

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