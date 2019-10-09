İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP İl Başkanı Karapıçak'tan Gür'e iade-i ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’e iade-i ziyarette bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'e iade-i ziyarette bulundu.


MHP İl Yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Agah Karapıçak, Çorum'a hizmet için gece-gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, ortak noktaları Çorum için ayrım gözetmeden, birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte güzel işlere imza atacaklarından kuşkusunun olmadığını kaydetti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve İl Yöneticilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Birliğin kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.


Ziyarette ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut ve Nesimi Özkubat da hazır bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.