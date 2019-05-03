Millet bahçesindeki gölette bakım çalışması yapılacak

Çorum Belediyesi tarafından 212 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen millet bahçesi'nin içerisinde bulunan 24 bin metrekareli biyolojik arıtmalı gölette taban temizliği ve bakım onarım çalışması yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum'a değişik bir hava kazandıran ve vatandaşların yazın ve kışın uğrak noktalarından birisi haline gelen Millet Bahçesi'nde Türkiye'nin en büyük biyolojik arıtma özelliğine sahip yapay gölet yer alıyor. Millet Bahçemiz de vatandaşlarımız yeşilin ve mavinin tadını çıkartarak aileleri ile birlikte keyifli dakikalar geçiriyor" dedi.

İşin kabulünden sonra göletin ilk bakımının, gölet taban temizliğinin ve bazı küçük tadilatların yapılabilmesi için gölet suyunun boşaltılması gerektiğini belirten Belediye Başkan Aşgın, "Bu bakım süresinin 3 ila 5 gün arasında süreceği ön görülmektedir. Suyun tekrar doldurulma zamanı da düşünüldüğünde Millet Bahçesi'nde bulunan biyolojik arıtmalı göletin 12 ila 15 gün gibi sürede tekrar tam kapasite çalışır halde olmasını planlıyoruz. Ayrıca yapay göletin suyunu şehirde bulunan yer altı sularının toplanmasından sağlıyoruz. Bu şekilde su israfının önüne geçmiş oluyoruz ve maliyeti de düşürüyoruz. Yer altı sularımızı parkta bulunan yeşil alanların sulanmasında da yer altı sularını kullanıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı ön gördüğümüz süre içerisinde tamamlayarak tekrar hemşehrilerimizi göletimizin eşsiz güzelliği ile buluşturacağız" diye konuştu.