Milletvekili Ceylan: "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne hizmet binası yapılacak"

Milletvekili Ceylan, kentte özellikle Gazi Caddesi üzerinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve kentin muhtelif bölgelerine canlılık kazandırılması amacıyla resmi kurumların farklı semtlere taşınmasına yönelik çalışmaların yapıldığını hatırlattı. İnsanlara da daha rahat bir ortamda hizmet sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çorum Valiliği Ek Binası içerisinde hizmet veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne de yeni bir hizmet binası kazandırmak amacıyla proje hazırlandığını dile getiren Ceylan, yeni hizmet binasının ihale aşamasına geldiğini ifade etti.

İhale kasım ayında yapılacak

Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni bina için ihale talimatının verildiğini açıklayan Milletvekili Ceylan, Gülabibey Mahallesi'nde inşa edilecek yeni hizmet binasının bin 829 metrekare kapalı olmak üzere 7 bin 79 metrekare alanda inşa edileceğini kaydetti. Hizmet binasının bodrum, zemin artı 3 kat olmak üzere 5 kattan oluşacağının bildiren Ceylan, hizmet binasının kasım ayının ilk haftasında ihale edileceğini açıkladı. Milletvekili Ceylan, hizmet binası içerisinde 50 adet personel odası, 11 adet şube müdürü odası, 2 adet İl Müdür Yardımcısı odası, 1 adet Milli Emlak Müdürü odası, 1 adet İl Müdürü odası, 2 adet müfettiş odası, şube müdürlükleri için toplantı odaları, çok amaçlı 35 kişilik salon, 24 kişilik kafeterya, 44 kişilik yemek salonu, 4 adet misafir odası, arşivler, 16 araçlık kapalı otopark, 44 araçlık açık otopark, 4 adet engelli otoparkı bulunacağını ifade etti. Hizmet binasının çatısında 200 KW güneş enerji paneli bulunacağını anlatan Milletvekili Ceylan, böylece binanın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 90'nının karşılanacağını vurguladı.

2024 yılında hizmete girecek

Milletvekili Ceylan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının 2024 yılının haziran ayında biterek, Çorumlulara çok daha rahat bir ortamda hizmet sunacağının altını çizdi. 20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti'nin her alanda olduğu gibi hizmet alanında da Türk milletine hizmetin en iyisinin sunulacağı mekanları inşa ettiğinin kaydeden Ceylan, Çorum'da da onlarca yeni binanın yapılarak milletin hizmetine sunulduğunu dile getirdi. Ceylan, bu ve benzeri yatırımların kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.