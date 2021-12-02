Milletvekili Ceylan, Olimpiyat şampiyonlarını TBMM'de ağırladı

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan Paralimpik Taekwondo Milli Takım sporcu ve antrenörlerini Meclis'teki makamında kabul etti.

Tokyo Olimpiyatları hakkında bilgi veren Paralimpik Taekwondo Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın, Tokyo 2020 Olimpik ve Paralimpik oyunlarının pandemi sürecinden dolayı 1 yıl ertelendiğini ve 22 Temmuz'dan başlayıp 5 Eylül 2021'de bittiğini söyledi.

Taekwondo branşında Tokyo paralimpik oyunlarına Türk Milli Takım kafilesi olarak toplam farklı branşlarda 89 sporcuyla katıldıklarını belirten Aşkın, “Olimpiyatın sonunda 15 madalya ile ülkemize döndük. Bu 15 madalyanın 2'sini elde eden Taekwondo sporcularımız 49 kilogramda Meryem Betül Çavdar (Afyon) Tokyo olimpiyatlarında gümüş madalya, 63 kilogramda Mahmut Bozteke (G.Antep) ise 3. olup, bronz madalya elde ettiğini ifade etti. Antrenör ve sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden milletvekili Ceylan, ülkeye yaşattıkları gurur için teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Şampiyonlarla gurur duyduklarını ifade eden Ceylan, “Ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden ve bizlere büyük gurur yaşatan Tokyo Olimpiyat İkincisi Meryem Betül Çavdar ve Tokyo Olimpiyat Üçüncüsü Mahmut Bozteke'yi kutluyorum” dedi.

Genç neslin güzel ahlakla yetiştirilmesine ve topluma faydalı insanlar olmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Ceylan, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi; vatanına, milletine, bayrağına, devletine, çevresine ve topluma fayda sağlayan iyi bir insan olarak yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

Başarılı olimpik ve paralimpik milli sporcuların ve tüm engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Ceylan, sporla engelleri aşabiliriz mesajı verdi. Ceylan, "Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Sizlerin daha da başarılı olacağınıza inanıyoruz. Sizler gibi birçok başarılı engelli sporcu kardeşlerimiz birçok kişiye örnek oluyor. Bütün dünyadaki engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.