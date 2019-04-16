Milletvekili Kavuncu, Bakan Turhan ile görüştü

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Karayolları Genel Müdürlüğünde "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"na katıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol haritasının belirlendiği toplantıda milletvekili Erol Kavuncu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile bir araya geldi. Toplantıda Kavuncu, Bakan Turhan ile Çorum'da yapımı devam eden ve bu yıl yapılması planlanan yatırımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Yolun medeniyet, irfan ve gelişme olduğunu dile getiren milletvekili Kavuncu, "Yol olmadan hiçbir büyük medeniyet inşa edilemez. Bu gerçeklikten hareketle devletimiz ve AK Parti hükümetlerinin millete hizmet yolunda en büyük hedeflerinden birisi de ulaşımdı. 2002'den bugüne Türkiye'yi duble yollar, otobanlar, demir ağlarla donattı. Ulaşım alt yapımızın güçlendirilmesi noktasında biten, devam eden ve başlayacak projeler var. Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantısında hem Ulaştırma ve Alt Yapı bakanımız Cahit Turhan hem de Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Çorum-İskilip, İskilip-Çankırı, Osmancık yolu, Alaca-Sungurlu, Alaca-Zile, Çorum-Mecitözü-Amasya ve Çorum-Ortaköy hakkında görüşmeler yaptık. Çorum'un ulaşım sorunlarını bütün yönleri ile masaya yatırdık. Çorum'daki projeleri değerlendirerek süresi içerisinde bunların tamamlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başlanan yatırımlar zamanında bitirilerek milletin hizmetine sunulacak” dedi.