Milletvekili Kavuncu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile görüştü

Dünyanın en büyük imparatorluklarından Hititler'e başkentlik, diğer medeniyetlere ise ev sahipliği yapan Çorum'daki tarihi ve kültürel değerlerin ele alındığı ziyarette Bakan Ersoy, Çorum Müzesi bahçe duvarı ve çevre düzenlemesi, İskilip Redif Kışlası ile Bilaller Kültür ve Sanat Merkezi restorasyonu ödeneklerinin çıkarılması talimatını verirken, Hasan Paşa Kütüphanesinin yeniden yapılması kapsamında önümüzdeki dönemde yatırım kapsamına alınması sözünü verdi. Milletvekili Kavuncu, ayrıca bakan yardımcısı Nadir Alparslan ile de turizm faaliyetleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un sanayi, tarım ve turizm kenti olduğunu belirterek,dünyada fabrikasız baca olarak nitelendirilen turizmden hak ettiği payı alabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Çorum'un UNESCO tarafından tescillenerek “Dünya Kültür Mirası” kapsamına alınan Hattuşa gibi önemli değerlere sahip olduğunu, bununla birlikte 2023 yılında “Hitit Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi” ilan edildiğini açıklayan milletvekili Kavuncu, “Ziyaret dünyanın miras olarak tescillediği birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapan kadim medeniyetler beşiği bu topraklardaki birbirinden değerli eserlerin korunması, turizme kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi kapsamında yapılabilecek çalışmaları belirleyebilmek adına gerçekleşen bir görüşme olmuştur. Ayrıca Çorum'a acilen yapılması gereken kültür kapsamındaki çalışmalar beş başlıkta görüşülerek yatırım sözü alınmıştır. İlki Türkiye'de müzeler arasında ilk onda yer alan Çorum müzesi Hitit tarihi ile ilgilenenler için eşsiz bir müzedir. Müzede sırası ile Asurlar, Hititler, Frigler, Galatlar ve Roma dönemi olarak eserler sıralanarak anlatılmaktadır. Böylesine eşsiz bir değere haiz olan müzemizin bahçe çevre duvarının yapımı, taş kaplama işi ve çevre düzenlemesi ödeneğinin, İskilip ilçemizdeki Osmanlı dönemi nadir anıtsal mimari örneklerinden tescilli tarihi Redif Kışlası'nın restorasyonu için gerekli ödeneğin, Çorum merkezindeki 49 yıllığına ücretsiz olarak üzere Kültür Bakanlığı'na tahsis edilen Bilaller Kültür ve Sanat Merkezi'nin restorasyonu için ödenek çıkarılması talimatı verildi. Çorum merkezde 60 yıl önce yapılarak önemli kültür hizmeti veren ancak inşaat ömrünü tamamlayan Hasan Paşa Halk Kütüphanesi yıkılarak yerine prestijli ve teknolojiyle entegre olmuş yeni bir kütüphane yapılması için önümüzdeki dönemde yatırım kapsamına alınması talimatını verdi. Sayın Bakanımıza ve Bakan Yardımcımıza Çorum'a gösterdikleri bu yakın ilgiden dolayı Çorum halkı adına teşekkür ederim”dedi.