İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Kavuncu'dan esnaf ziyareti

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.


Bayat ilçesinde esnaflarla buluşan milletvekili Erol Kavuncu, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini hatırlatan Kavuncu, “Devlet, millet el ele vererek inşallah bu zor günleri atlatacağız. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımız, esnaflarımız oldu. Ancak devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek, bu zor zamanlarda hem vatandaşlarımızın hem de iş dünyamızın yanında olduğunu göstermiştir. Devlet millet içindir anlayışı ile hareket ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de vatandaşımızın, esnafımızın, çiftçimizin ve tüccarımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz” dedi.


Son günlerde dünya genelinde artış gösteren korona virüs vakalarına da dikkat çeken Kavuncu, bu süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.


Miletvekili Kavuncu'ya, ziyaretlerde Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve il genel meclis üyeleri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.