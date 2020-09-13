Milletvekili Kavuncu'dan “kurallara uyalım” çağrısı

Alınan bütün tedbirlere rağmen Çorum'da, komşu illerde, bölgede, ülkede ve bütün dünyada Covid-19 vaka sayısında hızlı bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çeken Milletvekili Erol Kavuncu, “Neredeyse her birimizin ailesinde, apartmanımızda ya da çalıştığımız ortamda Covid-19 hastası var. Artık mevcut tedbirlerimizi maksimum seviyeye çıkartmak zorundayız. Bu sebeple devletimizin aldığı, tavsiye ettiği kurallara harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Maskesiz dışarı adım dahi atmayalım. Mesafe kurallarına kesinlikle riayet edelim. Virüsü aile bireylerimize taşımamak için kalabalık ortamlardan uzak duralım. Temizlik kurallarına mutlaka dikkat edelim” diye konuştu.

“Covid-19 belki bizi hasta etmeyebilir ama sevdiklerimizi, bulaştırdığımız masum insanları elimizden alabilir” diyen Kavuncu, “Milletimizin her bir ferdini, hepimizi tedbirlere harfiyen uyarak salgını ortadan kaldırma seferberliğine davet ediyorum. Yaşam hakkımızı virüse yedirtmeyelim. Kimsenin hakkını da yemeyelim. Tedbirlerimizi alalım bu belayı hep birlikte yenelim” ifadelerini kullandı.