Milletvekili Kavuncu'ya yeni görev

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonuna seçildi. Kavuncu, milletvekili Nabi Avcı başkanlığındaki komisyon toplantısına katılarak göreve başladı.

Geleceğin teminatı olan çocukların karşılaştıkları her türlü soruna kapsamlı çözüm ve yaklaşımlar üretme amacıyla yola çıktıklarını dile getiren Kavuncu, teknolojinin gelişimi hayatı kolaylaştırmasının yanında bireyler üzerinde fiziksel ve psikolojik tahribatlara da yol açabilecek problemler de getirebildiğine dikkat çekti.

Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre teknoloji kullanımının bağımlılık haline dönüştüğünü, insanların fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlıklarını tehdit eder hale geldiğini vurgulayan Kavuncu, “Önemli olan, teknolojinin sunduğu eşsiz nimetlerden yararlanarak hayatı kolaylaştırırken, oluşabilecek olası zararları da en aza indirebilmek. Bağımlılık çatısı altında her türlü bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Komisyon çalışmalarının amacı teknoloji ve madde bağımlılığı ile ilgili dünyada ve Türkiye' de bağımlılığın olası zararlarından korunmaya yönelik yapılması gerekenler saptanarak yol haritamızın belirlenmesi. Geleceğimizin heba edilmemesi kapsamında her türlü önlem alınacak. Allah vatanımıza milletimize hayırlı eylesin, bizlere güzel işler yapmayı nasip etsin inşallah” İfadelerini kullandı.