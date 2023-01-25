Milletvekili Kaya: "Çorum şantiye haline geldi"

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Oğuzhan Kaya, TBMM kürsüsünden, Çorum'a yapılan ve programa alınacak projeler hakkında bilgiler verdi.

Çorum'un çalışkan, birlikte iş yapabilme kabiliyeti olan ortaklı işletmelerin olduğu, hem sanayi hem de tarım kenti olduğunun altını çizen Milletvekili Kaya, Çorum'un Aralık 2022 ayı hariç, geçtiğimiz yıl 1 milyar 750 milyon dolarlık ihracat yaptığını vurgulayarak, Çorum'da bulunan organize sanayilerindeki arsaların tamamının tahsis edildiğini ifade etti.

"Çorum'da 12 şantiye 10 milyar lira bütçe ile devam ediyor"

Milletvekili Kaya, 120 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum Demir yolu hattının 2023-2026 yatırım programına alındığının, Ulaştırma Bakanlığının Çorum'da 12 şantiyede 10 milyar TL bütçe ile devam eden projelerinin olduğunu vurguladı. Çorum'un sağlık alanında da bölgesinin yıldızı haline geldiğini belirten Kaya, onkoloji hastanesinin tamamlandığını ve bir iki ay içerisinde açılışını yapacaklarını kaydetti.

Çorum'a Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırması Hastanesinin yanı sıra 200 yataklı bir hastane daha kazandırdıklarını ifade eden Kaya, Çorum'un tarım projelerine değindi. Spor Bakanlığının ilçelerde yaptığı projeleri de aktaran Kaya, Polis Moral Eğitim Merkezi'nin 2023 yılı yatırım programına alındığını en kısa sürede temelini atacaklarını söyledi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Bu hizmetlerin yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza ve emeği geçenlere hemşerilerim adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyor, Gazi Meclisimizi ve Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.