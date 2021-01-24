İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milletvekili Kaya, Osmancık OSB'de incelemede bulundu

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Organize Sanayi Bölge’sinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Organize Sanayi Bölge'sinde incelemelerde bulundu.


Milletvekili Kaya, Osmancık ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede, Yağsiyen Köyü Hamitler Mevkiinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinde bir dizi incelemelerde bulundu. OSB'de faaliyet göstermeye başlayacak olan işletmeleri ziyaret eden Milletvekili Kaya, burada yatırımcılar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.


Oğuzhan Kaya, OSB ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, “Osmancık Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika inşaatlarını ziyaret ettik, yatırımcılarımız ile bir araya gelerek, yatırımcılarımıza teşekkür ettik. Onların taleplerini dinledik. Gayemiz daha fazla iş, daha fazla aş” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.