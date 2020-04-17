Milli dayanışma kampanyası'na 1 aylık maaşıyla destek verdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun tüm kesimleri destek veriyor.

Bu kapsamda Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer, bir aylık maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladığını açıkladı.

Mehmet Gürer, "Biz bize yeteriz diyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Başta sağlık ve güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm çalışanlara güç kuvvet versin" dedi.