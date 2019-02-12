Milli eğitim müdürleri sıfır atık konusunda bilgilendirildi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, İlçe milli eğitim müdürleri, merkez ilçe okul ve kurumlardaki proje sorumlusu odak kişilerinin katılımı ile 'Sıfır Atık Projesi' ile ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan konunun önemini vurgulayarak, “Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık Projesi' başlatılmıştır. Dünyada gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi biz de başarmak zorundayız.” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır Atık Projesi Sorumlusu Erdem Önal'da dünyada çevre sorunlarının ortaya çıkışı ve çözüm yollarının ekonomiye etkisi üzerinde durdu. Önal toplantının ilerleyen bölümünde yaptığı sunumda, “Sıfır Atık Projesi ile ilgili şu ana kadar yapılan çalışmaları ve sürecin devamında kurumların yerine getirmek zorunda oldukları iş ve işlemleri anlattı.