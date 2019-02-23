Milli Eğitim Müdürü Eryiğit hayata geçirdiği projelerle taktir topluyor

Sungurlu'ya 2017 yılında İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Mustafa Eryiğit'in, yaptığı çalışmalar ve projeler ilçe halkı tarafından takdir ediliyor.

Eğitim alanında yaptığı bir çok proje ve çalışmalarla ilçe eğitimine farklı bir boyut kazandıran ve her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Öğrencilere yaptığı konuşmalar ve sohbetlerde; Millî ve manevi değerlerine bağlı, ailelerine, vatanına, milletine faydalı birer birey olarak en iyi üniversitelerde öğrenimlerine devam etmeleri istiyor.

Sık sık öğretmen ve okul idarecilerle bir araya gelen Mustafa Eryiğit, "Gençlerimizin vatanını, milletini seven, bilgili, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreyi ve doğayı koruyan, ruh ve beden sağlığına sahip, doğru düşünen ve sağlıklı karar veren bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. Hedeflerimiz doğrultusunda, eğitim hizmetlerinin kalitesinin yükseltmek ve eksiklerimizi gidermek için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz" diyor.

Geleceğe yönelik en iyi yatırımın insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Eryiğit, İyi bir eğitim bir toplumu geri kalmışlıktan kurtardığı gibi modern, ileri, aydın bir toplum haline de getirir. Bir milleti yücelten ve ilerleten onun eğitimdeki başarısıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacağını söylüyor.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, ilçe ve köylerdeki bütün okulları ziyarette bulunarak, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, okul hakkında bilgiler alıyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde okul binalarının fiziki durumları, eksikleri ve yapılması gerekenler tespit edilerek, okulların başarı durumları ve yapılan sosyal kültürel faaliyetler hakkında görüşüyor. Her ziyaretin dile getirdiği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedefimiz, öğrencilerimize en iyi fiziki şartlarda, en iyi eğitimi vermek, bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam edeceğiz diye ziyaretlerini tamamlıyor.