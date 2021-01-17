Milli eğitim müdürü Sarı, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Sarı, bu kapsamda Osmancık, Dodurga ve Laçin ilçelerini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, beraberinde inşaat biriminden sorumlu Şube Müdürü Müslim Kılıç ile birlikte Osmancık, Dodurga ve Laçin ilçelerinde depreme karşı güçlendirme çalışmaları ile bakım-onarımları devam eden okullarda incelmelerde bulundu.

Osmancık'ta Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu, Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Koyun Baba İlkokulu ile Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesi, Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu ile Laçin Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda yerinde incelemelerde bulunan Sarı, yetkililerden bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, okullarda yürütülen güçlendirme ve inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, yüz yüze eğitime başlandığında öğrencilerimizin hizmetinde olacağını belirtti.