Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Makineci'ye tebrik ziyareti

Sarı, birim amirleri ve personel ile bir araya geldi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek birim amirleri ve personel ile bir araya geldi. Göreve yeni başlayan Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci'ye görevi dolayısıyla tebrike den İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri ve diğer çalışmaları hakkında bilgiler aldı.