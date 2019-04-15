Milli Sporcu Necdet Turhan'da Hitit koşusuna katılacak

Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan, 28 Nisan'da yapılacak olan 5. Uluslararası Hitit Koşusu'na katılacak.

Necdet Turhan en son Mart ayında Avustralya'da Kosciuszko dağına tırmanarak 15 yıla yayılan “5 Kıtada 5 Maraton 5 Zirve” projesini büyük bir çaba ve başarıyla bitirmiş oldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye'nin en prestijli yarışlarından bir tanesi haline gelen Uluslararası Hitit Koşusu'na ilginin her geçen gün arttığını ve 5. Uluslararası Hitit Koşusu'na başvuruda bulunan 94 yaşındaki Safder Kartoğlu'nun ardından Türkiye'nin ilk görme engelli dağcısı ve maraton koşucusu olma özelliğine sahip olan Necdet Turhan'ın da katılacağını açıkladı.

Belediye olarak spora ve sporcuya önem verdiklerini söyleyen Aşgın, “Spora verdiğimiz değerin en büyük örneklerinden bir tanesi de belediyemiz tarafından bu yıl 5.si düzenlenecek olan Uluslararası Hitit Koşusu'dur. 94 yaşında halen koşulara katılmaya devam eden Safder Kartoğlu'nun ardından Türkiye'nin ilk görme engelli dağcısı ve maratoncusu olma özelliğine sahip olan Necdet Turhan'da koşumuza katılacak” dedi. .

Aşgın, "Her iki isminde koşumuza katılacak olması aslında yarışmalarımızın hem ulusal hem de uluslararası manada ne kadar büyük bir yere sahip olduğunun göstergesidir. Necdet Turhan bu zamana kadar 2002 New York Maratonu, 2004 Atina Klasik Maratonu, 2005 Japonya Dünya Körler Maratonu, 2006 Sydney Maratonu gibi maratonlara katıldı. Yine başvurular arasında yurtdışından da katılacak sporcuların olduğu bilgisini aldık. Ülkenin en prestijli yarışlarından olan 5.Uluslararası Hitit Koşumuza yapılan bu başvurular aslında koşumuzun yarışseverler tarafından ne kadar yakından takip edildiğinin bir sonucudur" diye konuştu.