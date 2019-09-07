Millli Eğitim Müdürü öğretmenlerle köy okulunu boyadı

2019-2020 eğitim-öğretiminin başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, il ve merkeze bağlı köylerdeki okullarda incelemelerde bulunuyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Bozboğa köyü ilkokulunu ziyaret eden Yılmaz, boya ve badana işleri devam edilen okuldaki çalışmalara katıldı. Yılmaz, eline aldığı rulo ile okulun duvarlarını boyadı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Ömer Yılmaz, “Merkeze bağlı Bozboğa köyündeydik. Burada birleştirilmiş sınıftan oluşan bir okul, bir de anasınıfımız mevcut. Müdür yardımcım, şube müdürlerim, kardeş okul idareci ve öğretmenlerim, şoför arkadaşlarım, öğrencilerim ve velilerimle okulumuzu boyadık. Sürpriz yaptık, hediyeleştik, oynadık, dertleştik, kucaklaştık. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, velilerime teşekkür ediyor, gözbebeğim öğrencilerime eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.