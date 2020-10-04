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Minibüs ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.


Kaza, Hitit Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Nizam U. yönetimindeki 19 S 6075 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 BR 1298 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılırken, yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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