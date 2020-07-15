İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüste kafasından vurulan genç ağır yaralandı

Çorum’un Mecitözü ilçesinde minibüs içerisinde kafasından pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde minibüs içerisinde kafasından pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı.


İddiaya göre tarım işçilerini taşıyan 63 ABS 760 plakalı minibüs içerisinde bulunan Salih Ç. İsimli genç kafasından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Aynı minibüs ile Mecitözü ilçesinden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Salih Ç., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken minibüs içerisinde bulunan iki kişide polis tarafından gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibinin minibüs üzerinde yaptığı çalışmanın ardından olayın intihar mı yoksa silahlı saldırımı olduğu araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.