Minik öğrenciler atık getirme merkezi ziyaret etti

Bekir Aksoy İlkokulu öğrencileri, belediye'ye ait 1. sınıf atık getirme merkezini gezerek hem çevre konusunda yapılan çalışmaları yerinde görme hem de yetkililerden bilgiler alma imkanı buldular.

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği programda 120 öğrenci sıfır atık ve geri dönüşüm konularında bilgiler alarak merkezde yapılan çalışmaları inceledi. Evsel katı atıkların kaynağından azaltılması ve geri kazanım sistemine dahil edilmesine yönelik çalışmalar yapan Çorum Belediyesi, bu kapsamda öğrencilere çevre bilinci aşılıyor, geri dönüşüm çalışmalarını her kesimle paylaşıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli öğrencilere merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Öğrenciler de yetkilileri dikkatle dinleyerek çeşitli sorular sordu. Öğrenciler tesisin Çorum'a kazandırılmasından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve ilgililere teşekkür ettiler.

Ziyaret sonunda öğretmen ve öğrencilere poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve daha yeşil bir çevre için tohum kalem hediye edildi.