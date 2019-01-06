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Minik öğrenciler, engellilerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekti

Çorum’um Sungurlu ilçesinde 3 bin 107 ilkokul öğrencisi, engellilerin karşılaştıkları zorluklara dikkat etmek için onlar gibi davrandı.

Çorum'um Sungurlu ilçesinde 3 bin 107 ilkokul öğrencisi, engellilerin karşılaştıkları zorluklara dikkat etmek için onlar gibi davrandı.


Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Sorumluluklarımla Büyüyorum' projesi kapsamında ilçe merkezi ve köylerde bulunan tüm ilkokullarda Aralık ayında 'Sevgiye Engel Yoktur' temalı çeşitli etkinliklerle projeye 3 bin 107 ilkokul öğrencisi katılım sağladı.


Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Küçük yaşlarda öğrencilerin toplum problemlerine duyarlı olmaları, sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiği 'Sorumluluklarımla Büyüyorum' projesinde ilkokullarda Aralık ayı boyunca 'Sevgiye Engel Yoktur' teması işlendi. Okul panolarında yer verilen çalışmalarda 'Sevgiye Engel Yoktur' teması farklı yönleriyle ortaya konuldu. Engellilik konusunda öğrencilerimizin sosyal duyarlılıklarını arttırmak, engelli bireylerimizi topluma kazandırmak, toplumla bütünleşmelerini sağlamak için çıktığımız yolda, yapılan etkinliklerle duygudaşlık ve gönüllülük bilinci oluşturularak konuyla ilgili çalışmalar yürütüldü" dedi.


Zihinlerimizdeki engeli kaldırmadan ötekileştirmenin ötesine geçemeyiz diyen Eryiğit, "Duyarlı ve mutlu bir toplum için engelli vatandaşlarımızın engellerini engel olarak görmeden, onları toplum içine kabul etmeli ve onlara her zaman yardımcı olmalıyız. Bu yönde Aralık ayında hazırladığımız 'Sevgiye Engel Yoktur' temalı çeşitli etkinliklerle çocuklarda farkındalık yaratmayı amaçladık. Tüm ilkokullar, öğrencilerimizin projede etkin görev almalarını sağlayarak ailelerin katılımcı olmaları noktasında teşvik edici faaliyetler planladı. Amacımız iyi örnekleri paylaşarak, yaygınlaştırmak" diye konuştu.

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