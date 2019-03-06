Minik Öğrenciler Hacivat ve Karagöz oyunu ile Türkçe'ye sahip çıktılar

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Sorumluluklarımla Büyüyorum" projesi kapsamında İlçe merkezi ve köylerde bulunan tüm ilkokullarda Şubat ayında 'Türkçeme sahip Çıkıyorum' temalı çeşitli etkinliklerle projeye katılım sağladılar.

"Türkçeme Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu öğrenci velisi Nurcan Kocaman Hacivat-Karagöz ve kukla gösterisi yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit İle birlikte Şube Müdürü Mustafa Kadir Şahinoğlu'da minik öğrencilerle oyunu izledi.

Mustafa Eryiğit; "Geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan Hacivat ve Karagöz oyununu çocuklarımızla buluşturduk. Özellikle günümüzde çocuklarımızın geleneksel Türk kültürü ile buluşmasını çok önemsiyoruz. Düzenlediğimiz programlarla çocuklarımız doyasıya eğlendi ve dilimizde yanlış kullanılan terimlerin doğru ve yerinde kullanılması yönünde dikkatleri çekildi." ifadelerini kullandı

Öğrencilerin mutlu ve başarılı bir birey olmaları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim camiası olarak çalıştıklarını ifade ede Mustafa Eryiğit, programın hazırlanmasında emeği geçen Okul idaresine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.