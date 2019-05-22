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Minik öğrenciler halı dokuyor

Çorum’un Sungurlu ilçesi Demirşeyh ilkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin başlatmış olduğu ’Halı Dokuyorum Geleneğimi Yaşatıyorum’ eTwinning projesi kapsamında halı dokuyarak, kültürel mirasımızı tanıyıp meslek hakkında bilgileniyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesi Demirşeyh ilkokulu öğrencileri, öğretmenlerinin başlatmış olduğu 'Halı Dokuyorum Geleneğimi Yaşatıyorum' eTwinning projesi kapsamında halı dokuyarak, kültürel mirasımızı tanıyıp meslek hakkında bilgileniyor.


Proje kapsamında öğrencilerin el sanatlarına ilgilerini çekmek,aynı zamanda küçük kas kullanımı, el-beyin koordinasyonu sağlama, estetik, dikkat alanlarında gelişimlerini sağlamayı hedefliyorlar.


Mayıs ayının ilk haftasından başlayarak halı dokuma ile ilgili bilgilendirme, tanıtım videoları izletme, mukavva ile halı tezgahı hazırlama ve dokuma çalışmaları yapılmakta. Çalışmalar farklı illerdeki tüm katılımcı okulların yaptıkları halıları göndermesi ve birleştirilmesi sonrası sergileme ile sonlandırılacak. Çocukların böylece dokuma geleneğini yaşatarak deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

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