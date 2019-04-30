Minik öğrenciler Jandarmayı gezdi

Çorum'da ana sınıfı öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından karşılanan Bahçelievler İlkokulu öğrencilerine önce Jandarma'nın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın da gezdirildiği ziyaret sonunda öğrencilere jandarma köpekleri “Hisar ve Kaplan” gösteri yaptı. Küçük öğrenciler gösteriyi ilgiyle izledi.

Jandarma personeli tarafından yakından ilgilenilen çocuklar asker selamı verdikten sonra komutanlıktan ayrıldılar.