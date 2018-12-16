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Minik öğrencilere gönüllerince eğlendi

Kargı Ayşe anne Anaokulu öğrencileri tiyatro gösterisi ile eğlendi.


Okul yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler için bubble show yapıldı. Balon köpüğünün içerisine giren çocuklar doyasıya eğlendi. Ardından Ressam tilki tiyatrosu oyunlarını sergiledi.


Okul yönetiminden yapılan açıklamada, "Çeşitli programlar ile zaman zaman etkinlik yapan Ayşe anne anaokulu personeli çocuklarımızın görsel duygusal gelişimlerinin arttığı okul öncesi eğitiminin de, el becerilerinin okula başlamadan önce geliştiği 1. sınıfa başlanıldıgında anaokulu eğitimi alan bir çocuğumuzun okul öncesi eğitimi almayan çocuktan bir adım daha önce olduğu gözlerden kaçmamıştır. Dolayısıyla devletimizin okul öncesi ya da anaokulu eğitimini zorunlu hale getirmesinin çok isabetli olduğu ortaya çıkmıştır'' denildi.


Okul yönetimi bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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