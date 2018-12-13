Minik yürekler harçlıklarını yemen için biriktirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2. sınıf öğrencileri Yemen için biriktirdikleri harçlıklarını Kızılay'a teslim etti.

Yavuz Selim İlkokulu 2 D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Seher Kahraman öncülüğünde Yemen için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Yemen'deki kardeşleri için harçlıklarından keserek biriktirdikleri 222 TL'yi Kızılay İlçe Koordinatörü İbrabim Çırakoğlu ve İlçe temsilcisi Ethem Karaaytu 'ya teslim etti.

Kızılay İlçe Koordinatörü İbrabim Çırakoğlu öğrencilerin ve öğretmenin gösterdiği hassasiyetin tüm yurtta örnek olabilecek bir davranış olduğunu belirterek, etkinliğe katkı sunan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.