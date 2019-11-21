Miniklerden Başkan Aşgın'a ziyaret

Buharaevler Kültür Merkezi kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrenimlerini sürdüren çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Bizde çok güzel bir söz vardır. “Çocuklar gözaydınlığıdır” diye. Bu sözcüğün hiçbir dilde tercümesi yoktur. Bu yeryüzünde bizim medeniyetimiz tarafından çocukları tarif eden en güzel ifadelerden bir tanesidir. Dini, dili, cinsiyeti, ırkı ne olursa bütün çocuklar gülsün, bütün çocuklar mutlu olsun istiyoruz. Bugünü kutlarken Aylan bebeği unutursak, Ümran bebeği unutursak doğru yapmış olmayız. Ümran bebek Halep'teki bombalama sonucunda yaralanmış ve tüm dünyaya bir fotoğraf vermişti. O fotoğrafta aslında sessiz bir çığlık atmıştı. Bunu da tüm dünyanın görmesini sağlamıştı. 2016 yılında Aylan bebek Bodrum'da yüz üstü karaya vurdu. Yeryüzündeki tüm insanlara sırtını dönmüş olarak karaya vurdu. Biz asla onları unutmayacağız. Bizim mücadelemiz sadece Amerika'daki, İngiltere'deki yada Avrupa Birliğindeki değil yeryüzündeki tüm çocukların yüzlerinin gülmesi. İsrail'de daha çocuk yaştaki Filistinlilerin askerler tarafından nasıl öldürüldüğünü de unutmayacağız." dedi.

1989'da Birleşmiş Milletlerin Dünya Çocuk Hakları gününü ilan etmesi elbette çok önemsediklerini kaydeden Başkan Aşkın, "Ama Birleşmiş Milletlerdeki 5 ülkenin çocukları ne hale getirdiğini asla unutmayacağız. Hak adalet anlayışı çerçevesinde bütün mazlumların haklarını aradığımız gibi yeryüzündeki bütün mazlum çocukların da gülmesi noktasında onlarında hakkını hukukunu savunma noktasında nasıl Cumhurbaşkanımız haykırıyorsa bizde yerelde aynı şekilde haykıracağız. Yeni parklar yağacağız, yeni oyun sahaları yapacağız. Biz biliyoruz ki çocuk gülerse dünya güler. Çocuklar gülecek dünya gülecek inşallah. Bir taraftan muhatabımız olan tüm çocukların mücadelesini vereceğiz. Diğer taraftan da çocuklara yönelik şiddet, istismar gibi tüm haksızlıklara karşı duyarlı olacağız, onların da bertaraf edilmesi noktasında elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tüm çocuklarımızın burada olmasından çok memnun oldum. Kültür Merkezi'mizde çalışan öğretmenlerimize idarecilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Dünya Çocuk Hakları gününü bir kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.