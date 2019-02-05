İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mobilya mağazasındaki yangın korkuttu

Çorum’da bir mobilya mağazasında çıkan yangın korkuttu.

Çorum'da bir mobilya mağazasında çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 1. Yeşilyurt Sokak'ta bulunan mobilya mağazasında yangın çıktı. Mağazadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına kısa sürede müdahale eden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serpti.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.