Çorum'da seyir halinde motoru tutuşan ticari araç alev topuna döndü.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi Cuma pazarı civarında seyir halinde olan Serdar S., yönetimindeki 14 GD 152 plakalı motor kısmından yanmaya başladı. Motordan dumanlar yükseldiğini gören sürücü hemen yol kenarına park ederek araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen araç kısa sürede kül oldu. Yanan aracın sanayide bugün bakımının yapıldığı, yangının ise motor kısmındaki akaryakıt kaçağından meydana geldiği iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.