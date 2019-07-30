Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Çorum'un İskilip ilçesinde mokosiklet çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde ilçe iki ayrı motosiklet hırsızlığı yaşandı. Bunun üzerine çalışma başlatan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü motosiklet hırsızlığı olayına karşıan R.G. ve Z.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis çalışanan mokosikletleri sahiplerine teslim ederken, motosiklet sahipleri de polislre teşekkür etti.

Zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edidi.