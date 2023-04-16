Motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Osman Ecevit yönetimindeki 34 HA 855 plakalı motosiklet Mavi Ocak Kavşağı'nda aynı istikamette seyir halinde olan 48 TJ 306 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Osman Ecevit yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.